ILT: al jaren problemen met milieuvergunningen Defensie

De milieuvergunningen van Defensie zijn al jaren niet op orde of sterk verouderd, en ook de naleving ervan laat te wensen over. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport. Volgens de inspectie kunnen de belangen van omwonenden hierdoor onvoldoende beschermd worden.

Op dit moment voldoet Defensie niet aan de wet- en regelgeving, aldus de ILT. "Het uiterste gevolg bij voortdurende overtredingen is dat de ILT met handhavend optreden activiteiten van Defensie moet stilleggen", meldt de inspectie. "Op dit moment lopen verschillende handhavingsprocedures, onder andere over Artillerie Schietkamp 't Harde, Munitie Magazijnencomplex Veenhuizen en de marinehaven in Den Helder."

Overlast is voor omwonenden

De ILT zegt te begrijpen dat de huidige situatie in de wereld ertoe leidt dat Defensie groeit, en dat er daardoor ook meer overlast is voor omwonenden van defensieterreinen. Het is aan de politiek om te bepalen wat de balans is tussen de belangen van omwonenden, van Defensie en van bescherming van de omgeving, vindt de inspectie. Die wijst er ook op dat Defensie net als iedere organisatie de wet- en regelgeving gewoon moet naleven.

Ook staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) schrijft in een brief aan de Kamer dat Defensie zich aan de regels moet houden. Later dit jaar komt het kabinet met een afweging tussen allerlei zaken die meer ruimte nodig hebben, waaronder ook woningbouw en duurzame energie.

Soms moet Defensie nu eenmaal dingen doen die "op gespannen voet kunnen staan" met de belangen van omwonenden en het milieu, aldus Jansen. "We werken gezamenlijk aan de juiste balans."