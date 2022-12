Illegale waterputten in De Peel aanpakken tegen uitdroging

De woordvoerster zei dat het besluit overigens een tussenstap is: het moet worden gezien in het grotere kader van de transitie naar gewassen die minder water nodig hebben, en verdergaand natuurherstel in de Peel. Voor juli 2023 moet een gebiedsplan aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) worden voorgelegd, waarin ook duidelijkheid is over de aanpak van de stikstofoverlast. Het kan dat dan veel boeren alsnog moeten stoppen, verkassen of innoveren omdat ze piekbelaster zijn. In dat geval houdt ook het beregenen op door die boer.