Illegale ‘stands’ nog steeds gebruikt in Nederlandse maneges

De Sectorraad Paarden - belangenbehartiger van de Nederlandse paardensector - heeft stands verboden sinds 1 januari 2017. Dit verbod is ook opgenomen in de door de paardensector opgestelde ‘Gids voor Goede Praktijken’. De overheid hanteert die gids voor de invulling van de Wet dieren. Stichting Dier&Recht start een juridische procedure om handhaving af te dwingen op de overtredende maneges.

Dierwetenschapper Sarah Pesie van Dier&Recht: “Paarden urenlang vastbinden is ontzettend dieronvriendelijk en dat is al jarenlang bekend in de paardenwereld. Paarden zijn kuddedieren die veel vrije beweging en veel sociaal contact nodig hebben. Paarden moeten per dag minimaal 4 uur - en bij voorkeur langer - kunnen loslopen in hun vaste groep. Ruiters die een diervriendelijke manege zoeken, moeten dus goed controleren of alle dieren dagelijks voldoende vrije beweging krijgen.”