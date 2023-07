Illegale sproeiers betrapt in Noord-Brabant

Handhavers van waterschap De Dommel in Noord-Brabant hebben bij een controle twaalf mensen betrapt die zonder vergunning grondwater oppompten om te sproeien. Eén geval is nog in onderzoek. Ook hielden elf mensen zich niet aan het zogeheten urenverbod, dat voorschrijft dat er overdag geen grasland besproeid mag worden. Het schap spreekt donderdag van veel overtredingen.

Het werkgebied van De Dommel behoort tot de droogste gebieden van Nederland. Er gelden strenge regels voor het gebruik van grond- en oppervlaktewater, aangezien het gebied met veel zandgrond snel erg droog is met een zakkende grondwaterstand. De Dommel is elk jaar een van de eerste waterschappen met extra sproeiverboden, die in de laatste droge jaren ook tot ver in het najaar bleven gelden.