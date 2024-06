Illegale slacht opgedoekt, 35 schapen gered

De NVWA houdt ook dit jaar "strikt toezicht"' op het slachten tijdens Eid Al-Adha ofwel het Offerfeest. Dat begon zondag en dieren worden volgens de NVWA voor ongeveer de helft onbedwelmd gedood. Dat laatste mag alleen in erkende slachthuizen en onder strenge voorwaarden. De NVWA en politie controleren extra op illegale slachtpartijen. Op illegaal onbedwelmd slachten staan straffen tot 103.000 euro en zes jaar cel.

"Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel dieren onverdoofd geslacht. Een hoog slachttempo brengt risico's voor het dierenwelzijn en de voedselveiligheid met zich mee", waarschuwde de autoriteit vorige week al.

Volgens het comité Dierennoodhulp was de illegale slachterij op een boerderij in Warmenhuizen en zijn de geredde schapen naar voorlopige opvangplakken gebracht in Strijen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Dedemsvaart en Raerd. Het comité zoekt nog blijvende en veilige opvang voor de dieren.