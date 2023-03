Illegale handel tapijtschelpen uit het Veerse Meer

Bij een doorzoeking van de woningen en drie bedrijfspanden van de verdachten zijn onder meer tapijtschelpen en een groot contant geldbedrag aangetroffen. Het beslag leggen op de bankrekeningen, woningen en voertuigen is volgens de NVWA uit voorzorg. "Wanneer er beslag ligt op vermogen, kunnen verdachten het niet meer wegsluizen. Na een veroordeling door de rechtbank kan het geld dat is verdiend met illegale activiteiten daardoor worden afgepakt."

De NVWA wijst erop dat stroperij watergebieden beschadigt, de visstand verstoort en het aantal planten en dieren vermindert. "Daarnaast is er een risico voor de voedselveiligheid, omdat er geen enkele vorm van controle is en de herkomst van gestroopte vis en schelpdieren niet bekend is."

Universiteit Wageningen onderzoekt in opdracht van het ministerie van LNV al sinds 1992 schelpdieren in de hele (Zeeuwse) Delta. Tapijtschelpen doen hetzelfde als de plaatselijke kokkels: het water zuiveren, dus dat is prima. Maar ze eten ook van hetzelfde eten als de plaatselijke kokkel en daar heeft de kokkel last van. Ieder jaar worden er minder aangetroffen. Bekijk het onderstaande fragment uit 2022 tijdens de Vroege Vogels opnames in het Veerse Meer: