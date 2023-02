IJsvogel probeert iéts te groot visje op te eten | Zelf Geschoten

De ijsvogel probeert een visje weg te werken dat nét te groot is – en heeft daar moeite mee… Nanne Brugman filmde hoe de vogel z’n prooi opeet. Tot allerlaatst zie je de staart van de vis nog bewegen. De ijsvogel moet zich daarna ook even goed uitstrekken na het doorslikken!

Je ziet hem vaak eerst als blauwe flits langs het water: de ijsvogel. We krijgen regelmatig filmpjes binnen van deze opvallende verschijning. Enkele daarvan bundelden we in een compilatie! Beelden zijn van Gerrit Kosters, Pieter Kole, Tim Wijgerde, Corine Damiaans, Martijn Bergsma, Theo Wijnhoven en Hans Viveen.