Ierse boeren gedwongen om veestapel te verkleinen

Boeren in Ierland zeggen dat ze gedwongen zullen worden om hun veestapel te verkleinen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het nieuwe plan van de Ierse regering om de CO2-uitstoot van de landbouwsector tegen 2030 met 25 procent te verminderen, zal daarbij volgens critici leiden tot veel faillissementen onder boeren. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

In plaats van de uitstoot te verminderen, is Ierland doorgegaan met het verhogen ervan en de grootste bijdrage komt van de landbouw. De Ierse overheid moedigde melkveehouders juist aan om uit te breiden om maximaal gebruik te maken van de melkquota van de EU. Boeren investeerden in nieuwe apparatuur en de melkveestapel groeide het afgelopen decennium met bijna de helft. De 135.000 boerderijen in Ierland produceren 37,5 procent van de nationale uitstoot. Dat is het hoogste aandeel in de Europese Unie.