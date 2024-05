Iedereen naar buiten tijdens de Week van de Biologie

Tijdens de week zijn er onder andere excursies, lezingen, open dagen en workshops voor jong en oud. Al die activiteiten hebben een link met biologie. Tijdens het citizen science-waterproject van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) in Rotterdam bijvoorbeeld, kan iedereen zelf aan de slag als onderzoeker. Op de open dag van het biologische melkveebedrijf Hoeve de Roebol in Hasselt kunnen bezoekers zien hoe landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. Kinderen leren in de Botanische Tuinen van Universiteit Utrecht alles over vlinders en zijn in Zevenhoven welkom voor een voorjaarsexcursie met kikker Kwak. In verschillende dierentuinen kunnen kinderen met een kaart op zoek naar brandnetels, pissebedden en andere natuur.