Ieder kind een schooltuin!

Ieder kind naar buiten! Dat proberen we met Expeditie 10, de campagne waarbij we kinderen kennis laten maken met tien Nederlandse wilde soorten. Alliantie Schooltuinen vindt dat ieder kind in ieder geval één jaar een schooltuin moet hebben. We spreken mede-initiatiefnemer Annerie Rutenfrans op de schooltuin van Basisschool De Akker in Nijmegen.