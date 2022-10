IEA: CO2-uitstoot op hoogste punt in 2025

Het IEA voorspelt op basis van de laatste berekeningen en door overheden aangekondigde beleidswijzigingen dat de investeringen in duurzame energie tot 2030 met 50 procent zullen stijgen, naar 2 biljoen dollar per jaar. Toch is dat niet voldoende volgens het IEA om de opwarming van de aarde deze eeuw met de beoogde 1,5 graad Celsius te beperken. Daarvoor is een netto uitstoot van nul in 2050 nodig, maar dan moeten de investeringen in duurzame energie vanaf 2030 4 biljoen dollar per jaar zijn.