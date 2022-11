Iconische gletsjers gaan verdwijnen door klimaatverandering

Alle gletsjers op locaties in Afrika zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2050 verdwenen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om ijsmassa's op de Kilimanjaro. In Europa zijn de gletsjers op de Monte Perdido in de Pyreneeën en op de Dolomieten in Italië tegen die tijd waarschijnlijk gesmolten. Ook zullen andere gletsjers op de werelderfgoedlijst voor een groot deel slinken, ziet UNESCO die er samen met natuurorganisatie IUCN onderzoek naar deed.