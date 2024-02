Iconische geelvleugelamazone na bijna 80 jaar terug op Aruba

De 25 jonge vogels, die in januari zijn uitgezet, zijn afkomstig van buit gemaakte smokkelwaar. In 2022 werden de vogels, samen met andere diersoorten in beslag genomen in de buurt van Aruba. De illegale handel in papegaaienkuikens is een groot probleem in de hele wereld. De geelvleugelamazones komen onder meer voor op Bonaire en Venezuela, maar er wordt zoveel gestroopt, dat deze soort onder enorme druk staat. De lora is in 2021 op de Rode Lijst gezet van bedreigde soorten van de IUCN. Op dit moment wordt de wereldwijde wilde populatie geschat op minder dan 10.000 individuen.