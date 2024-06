Iberische lynx maakt terugkomst door succesvol herstelprogramma

Een ander belangrijk onderdeel van het programma om de lynx erbovenop te helpen is een fokprogramma. Meer dan vierhonderd lynxen zijn sinds 2010 in natuurgebieden uitgezet.

De maatregelen hebben volgens IUCN een groot effect: tegenwoordig leven naar schatting weer meer dan 2000 Iberische lynxen in het wild, vooral in Spanje en voor een deel ook in Portugal. IUCN is lyrisch over de comeback van de kat met de pluimpjes op zijn oren. De organisatie spreekt van "het grootste herstel van een katachtige soort ooit door instandhoudingsmaatregelen".