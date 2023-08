Hulporganisatie naar Rhodos gereisd om hongerige dieren te voeren

De schade op het eiland Rhodos is groot na de hevige bosbranden die er hebben gewoed. Grote stukken bos zijn afgebrand. Dieren die de branden hebben overleefd, hebben moeite om voedsel te vinden. Steeds meer herten, ezels en geiten verschijnen in dorpen aan de rand van het afgebrande bos, op zoek naar voedsel dat er niet is. Een team van de Nederlandse dierennoodhulporganisatie Animal Heroes is naar Rhodos vertrokken om samen met dierenartsen, de lokale overheid en betrokken ondernemers om hongerige dieren van voedsel te voorzien.