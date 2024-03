Houtsnippers helpen om slootwater te verschonen van meststoffen

Onder meer in Westerbeek in Brabant is een bioreactor bij een landbouwperceel ingegraven. Een bioreactor is een vat waarin biologische processen plaatshebben. In dit geval stimuleren houtsnippers, afkomstig van bomen uit de omgeving, bacteriën die van nature in de grond zitten. De bacteriën kunnen nitraat omzetten in stikstofgas, een onschadelijk hoofdbestanddeel van lucht. Nitraat in het water veroorzaakt algen en overmatige groei van kroos en planten en is slecht voor de waterkwaliteit. Hoe minder water met meststoffen in de sloot terechtkomt, hoe schoner het water wordt.