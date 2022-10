Houtduif voert jongen | Zelf Geschoten

Pasgeboren duiven krijgen duivenmelk. Beide ouders produceren deze melkachtige substantie voor hun jongen in de krop. Dit is een holte in de keel waar de jongen de duivenmelk vervolgens uit kunnen pikken. Gefilmd door Luc Herman.

Er zijn verschillende soorten duiven in Nederland. De stadsduif is een gedomesticeerde variant van de rotsduif, die in Nederland niet voorkomt. Hij wordt nog wel eens verward met de houtduif, die weliswaar ook in de stad leeft maar ook in buitengebieden en op akkers te vinden is. De houtduif leeft ook vooral in stedelijk groen, waar de stadsduif zich het meest thuisvoelt in een versteende omgeving.