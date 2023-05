Hou de 'Smokestack Six' uit de gevangenis! • Nieuws • 04-02-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

© Smokestick Six

Op 23 juni 2004 klommen vier vrouwen en twee mannen op de meer dan 200 meter hoge schoorsteen van een kolencentrale in het Zuidwesten van Pennsylvania, waar ze een reusachtig spandoek ontrolden. Met deze vreedzame actie wilden de 'Smokestack Six' aandacht vestigen op het gevaar van kolencentrales en protesteren tegen het energieplan van president Bush. Ze hebben nu jouw hulp nodig. De 'Smokestack Six' ('Schoorsteen Zes') zijn aangeklaagd als gevolg van hun vreedzame protest.

Kolencentrales dragen met hun relatief grote CO2-uitstoot sterk bij aan het versterkte broeikaseffect en gevaarlijke klimaatverandering. Klimaatverandering is een van de grootste milieuproblemen waar de wereld nu voor staat. De zes geweldloze actievoerders zijn aangeklaagd en hangt mogelijk een lange gevangenisstraf boven het hoofd.