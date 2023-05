Hoopvolle natuurverhalen in 'Terug in het wild'

In heel Europa is men bezig om dieren en planten terug te laten keren naar de plekken waar ze ooit leefden en groeiden, door hun leefgebieden uit te breiden en veilig te stellen. Zo probeert men in Schotland de met uitsterven bedreigde wilde kat te redden en terug te laten keren naar de Hooglanden; heeft een Friese boer de helft van zijn weideland ingericht voor de grutto en maakt de wisent een comeback in Roemenië. Ook zien we hoe de eland in Zweden een nationale tv-beroemdheid is geworden.