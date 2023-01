Hooikoortsseizoen is al begonnen door bloeiende bomen

Het is nog hartje winter, maar volgens Weeronline is het hooikoortsseizoen van 2023 al begonnen. Door het zachte weer van eind december en de zeer zachte jaarwisseling zijn de eerste elzen en hazelaars al in bloei gekomen. Door de regen blijven de hooikoortsklachten voor mensen die gevoelig zijn voor de pollen van deze bomen beperkt, maar wanneer het droog kan dit volgens het weerbureau wel weer toenemen.

Ook komende tijd blijven de genoemde bomen door het zachte weer nog tot bloei komen. Zo is het deze week nog bijzonder zacht met maxima van een graad of 12, aldus Weeronline. Volgende week komt de middagtemperatuur uit rond 8 graden en in de meeste nachten zakt het kwik niet verder dan een graad of 5. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar overdag zo'n 6 graden en liggen de temperaturen 's nachts rond het vriespunt.