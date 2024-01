Hoogwater IJssel: Deventer zet zich schrap (updates)

De piek zal zich de komende dagen verplaatsen over de rivieren in Nederland.

Piek lager dan verwacht

De piek in de waterstand van de Rijn is lager uitgepakt dan verwacht omdat de neerslag in Noord-Duitsland meeviel, legt een woordvoerster van Rijkswaterstaat uit.

Volgens de woordvoerster gaat het om een "vlakke piek", wat betekent dat de waterstand waarschijnlijk de rest van de dag ongeveer hetzelfde blijft.

Stand bij Lobith

Deventer zet zich schrap voor het stijgende water. De gemeente heeft uit voorzorg de kademuur van de Overijsselse plaats opgehoogd met zandzakken. Een woordvoerder zegt dat de gemeente nauwkeurig let op het waterpeil bij Lobith. Daar stroomt de Rijn Nederland binnen, die kort erna bij Arnhem in tweeën splitst in de Nederrijn en de IJssel. Het water doet er twee dagen over om van Lobith naar Deventer te stromen. "Op dit moment is de hoogste stand in Lobith bereikt", zegt de woordvoerder. Dat betekent dat Deventer zich nog even schrap moet zetten.

Kritiek punt

Woensdagochtend om 06.15 uur stond het waterpeil in Deventer op 6,21 meter. Dat is maar iets lager dan het kritieke punt van 6,30 meter waarop de IJssel overstroomt. De gemeente heeft de kades opgehoogd met zandzakken, waardoor dit kritieke punt iets hoger is. "We hopen dat dit voldoende is om de IJssel binnen de kades te houden", zegt de woordvoerder. "Het zal spannend worden."

Hoogwater in Duitsland

Hoewel het weer in Duitsland beter is dan de afgelopen dagen, is er nog altijd kans op wateroverlast. Onder meer in de aan Nederland grenzende deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen kan hoogwater nog steeds tot overstromingen leiden, waarschuwen de autoriteiten. In Noordrijn-Westfalen staan de dijken onder druk. Deze woensdag en donderdag wordt geen extra neerslag verwacht, maar vanaf vrijdag gaat het wel weer regenen. Dinsdag werden de weerswaarschuwingen in Duitsland al ingetrokken.

Lichtjeswandeling in Zwolle afgelast door wateroverlast

De Lichtjeswandeling in Zwolle, waaraan meer dan 4000 mensen zouden deelnemen, wordt afgelast. De wandeling zou woensdagavond plaatsvinden in het park Het Engelse Werk aan de oever van de IJssel. Door hevige regenval is het park te nat en zijn delen van de route niet toegankelijk.

"Bomen van 150 jaar oud vallen om omdat ze met hun wortels in een plasje modder staan, paden van de route zijn niet goed toegankelijk, de weersvoorspellingen beloven geen verbetering", licht de organisatie van het wandelevenement op Instagram toe. De ruim 4000 deelnemers zouden de "natte paden in het park kapot wandelen", aldus de organisatie. "Dat willen we niet."

Bron: ANP