Hoogveen redden met matten

Het Fochteloërveen is één van de weinige plekken in Nederland waar levend hoogveen is. Toch maakt men zich zorgen. Het hoogveen moet herstellen en op gang gebracht worden, wil het behouden blijven in het gebied. Buiten de maatregelen als kades herstellen en bufferzones maken, wordt er in de wetenschap ook volop nagedacht over oplossingen. Eén daarvan is het gebruikmaken van drijvende matten, en dit lijkt succesvol.