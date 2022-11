Hoogleraar: reken op klimaatzaken in Caraïben

De eilanden in Caribisch Nederland hebben zwaar te lijden onder klimaatverandering en daar zal Nederland de rekening voor moeten betalen als er een rechtszaak komt à la Urgenda. Dat komt omdat de verdragen waarop burgers en maatschappelijke organisaties een beroep kunnen doen, zijn ondertekend door het Koninkrijk der Nederlanden en niet door de afzonderlijke eilanden. Dat zegt hoogleraar Rob van Gestel van Tilburg University in een gesprek met Tweede Kamerleden.

Van Gestel "geeft op een briefje" dat het een kwestie van tijd is voordat in Caribisch Nederland een uitspraak komt die vergelijkbaar is met de zaak die is aangespannen door Urgenda. Deze klimaatgroep eiste met succes dat de overheid meer moest doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.