Hoogheemraadschap legt waterberging aan in Utrechts natuurgebied

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel speelt een belangrijke rol in het Utrechtse watersysteem. Maar klimaatverandering en zeespiegelstijging beperken de afvoer van het water steeds vaker. Via de nieuwe doorvoerroute kan het schap water opslaan in waterberging Willeskop en dat later via stuwen en duikers naar de Lek sturen. De aannemer start deze week met grondwerkzaamheden. HDSR hoopt rond de jaarwisseling klaar te zijn met de berging.