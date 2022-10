Hongerige koeien in Groningen | Achter de Schermen

De dag begint rustig bij de Groningse waddenkust, tot we in het veld staan bij nieuwsgierige koeien, Vroege Vogels blijken heel lekker te smaken. Verder krijgt geluidsman Timo hulp bij het opnemen, blijft filmer Michelle heel rustig onder druk en laat Menno de tent zien wie de baas is. Uit eindelijk sluiten we de dag af met een computerspelletje.