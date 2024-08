Honderden mensen knipten bosje heide op Hoge Veluwe

Heide plukken is officieel verboden, maar dit weekend mochten ongeveer vijfhonderd mensen gratis een bosje heide geknipt op de Hoge Veluwe. Zaterdag en zondag had het park een hectare hei aangewezen op het Deelense Veld waar mensen een bosje konden knippen. De heide staat momenteel in bloei, waarbij het vochtige voorjaar en warme weer van de afgelopen weken hebben geholpen.

Het park had de actie opgezet om meer aandacht te vragen voor het beheer van het heidegebied. Dat moet onderhouden worden door menselijk ingrijpen, anders veranderen de heidevelden in een bos. "Dat kunnen we in een kwartier met een trekker doen, maar dit is een mooie manier om mensen zo iets mee te kunnen geven over heide- en natuurbeheer", aldus de zegsman.