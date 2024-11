Honderden ganzen landen op vloeivelden in de nacht

Rondom de vloeivelden van de Krim inventariseert Johan Poffers met behulp van warmtebeelden het aantal watervogels; "Ik maak met de warmtebeeldcamera beelden van invliegende vogels en maak dan een inschatting van het totaal aantal vogels. Het gebied is van Staatsbosbeheer en ik tel al jaren als vrijwilliger de watervogels waaronder dus ganzen en zwanen ook voor SOVON. Vaak ga ik 's ochtends opnieuw tellen om te zien of de aantallen overeenkomen met wat ik in de avond met de warmtebeeldcamera heb gezien. Het blijft een schatting. Dat geldt ook voor de ochtendtelling omdat ganzen massaal de lucht in gaan."

De vloeivelden van Krim is en natuurgebied in de provincie Overijssel. Johan staat op plekken waar het niet verstorend is voor de vogels in opdracht van Staatsbosbeheer en SOVON. Het dorp De Krim ligt van oudsher in een uitgestrekt hoogveenlandschap, waar de ontginning door verveners begin 1900 startte. In 2004 werden de vloeivelden van de voormalige aardappelmeelfabriek heringericht tot een uniek vogelreservaat, onder beheer van Staatsbosbeheer.