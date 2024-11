Honderden ganzen landen op slaapplek, putter en Chinese wolhandkrab

Een grote groep grauwe - en grote Canadese ganzen die samenkomen op een slaapplek, een putter op zoek naar zaadjes en een Chinese wolhandkrab in zoet water. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending Voornes Duin van Vroege Vogels TV. Eind september filmde Reint Harkink hoe een gigantische hoeveelheid ganzen landen op hun slaapplek in het Oosterbos bij Emmen. Daarmee wint hij deze week de rubriek.

Met haar scherpe legboor zet de vrouwelijke grote groene sabelsprinkhaan haar eitjes één voor één af in de grond. De eitjes blijven de hele winter in de bodem en pas in de lente zullen de larven uit het uitkomen. Mieke Offermans filmde dit prachtige exemplaar tijdens een wandeling in het Limburgse Merkelbeek begin augustus.

Putter of distelvink?

Met hun lange snavel kunnen putters gemakkelijk bij de onrijpe zaden van distels komen. Omdat deze plant hun favoriete hap is, hebben ze ook wel de bijnaam distelvink. Sjoerd Blok laat de distels zoveel mogelijk in zijn tuin staan en kreeg bezoek van deze prachtige vogel. "Distels worden vaak verwijderd omdat het een stekelige plant is die in één seizoen vrij groot kan worden", schrijft hij. "Echter, wanneer distels lang genoeg staan om tot bloei te kunnen komen, dan zijn de putters vaak degene die zicht tegoed doen aan de zaadjes. Dit is dan ook de voornaamste reden waarom wij distels zoveel mogelijk in onze tuin laten staan."

Benieuwd hoe de putter klinkt? Bekijk dan onderstaand filmpje!

Exotische krab in de rivier

De Chinese wolhandkrab brengt het grootste deel van z’n leven door in zoet water. Alleen voor de voortplanting trekt het dier in het najaar naar zout water. Daarvoor kunnen ze wel 8 tot 12 km afleggen per dag via water of land. De krab is een exotische soort die sinds het begin van vorige eeuw in ons land is. Waarschijnlijk is de krab als larve meegelift in ballasttanks in schepen die van Azië naar Duitsland voeren.

José Schamp kwam de krab tijdens een wandeling in de Millingerwaard in Nijmegen tegen. "Er was een kleine poel waar enkele ijsvogeltjes zaten. Plotseling zie ik iets bewegen onder water. Zo uniek om dit zomaar in het wild te zien in dit kleine watertje. Echt van genoten!"

De paring van icarusblauwtjes

Om te paren verbinden deze icarusblauwtjes het achterlijf. De paring kan een tijdje duren. Ze zitten dus nog wel eventjes aan elkaar vast. "Ik was bij Broekhuizenvorst vlakbij de maas nabij kasteel Ooijen", schrijft filmer Mart Vissers. "Er vlogen daar op dat moment heel veel Icarusblauwtjes en toevallig zag ik net langs het pad dit paartje zitten."