Honderden dode zeeleeuwen aan zuidkust Brazilië, mogelijk vogelgriep

Tenminste 522 dode zeeleeuwen en zeehonden zijn gevonden aan de kust van de deelstaat Rio Grande do Sul in het zuiden van Brazilië, zo meldden de autoriteiten woensdag plaatselijke tijd. De sterfte wordt geweten aan vogelgriep. In mei dit jaar verklaarde Brazilië de noodtoestand na gevallen gevonden te hebben bij wilde vogels. Vorige maand werden de eerste gevallen aangetroffen bij zeezoogdieren in Rio Grande do Sul.