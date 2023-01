Hondenbescherming blij met plan houdverbod kortsnuiten

In de praktijk betekent een houdverbod ook een handels- en importverbod. Om een dier te verhandelen of te importeren, moet een handelaar het dier namelijk ook (kort) in bezit hebben en dat mag dan niet meer. Honden met een te korte snuit zijn erg populair, maar het is in Nederland verboden om ze met een neuslengte korter dan een derde van de schedellengte te fokken. De handel in deze dieren is echter wel toegestaan en ook de import is legaal. "Helaas zien veel dierenartsen daarom op de behandeltafel nog steeds veel snurkende en benauwde puppy’s met afgesloten neusgaten en veel te korte snuiten. Die komen dus uit het buitenland of zijn illegaal gefokt in Nederland. Met de plannen van de minister komt daar hopelijk ook snel een einde aan", zegt Daphne Groenendijk.