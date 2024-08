Hond vermoedelijk door wolf gebeten in bos bij Nunspeet

De provincie Gelderland stelt dat het aantal wolven op de Veluwe de afgelopen tijd fors is gestegen en dat bezoekers van de bossen de dieren geregeld zien. "We hielden er al rekening mee dat een incident ook op de Veluwe kan plaatsvinden", zegt de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet. "Daarom komt binnenkort overleg met de Veluwse burgemeesters. Ik adviseer mensen hun hond kort aangelijnd te houden in de Veluwse bossen." Er is een folder beschikbaar over wat te doen bij een ontmoeting met een wolf. Ook zijn er informatieavonden over hoe om te gaan met het dier, meldt de provincie.