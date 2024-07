Hond mogelijk aangevallen door wolf in Leusden

Bezoekers van natuurgebieden in Leusden, Zeist en Woudenberg krijgen het advies "alert te blijven op de aanwezigheid van een wolf". De provincie Utrecht en gemeenten roepen hondenbezitters op hun dier aan de lijn uit te laten. In de natuurgebieden worden extra borden met die boodschap neergezet, meldt de provincie. Dat gebeurt nadat zaterdag in Leusden een hond werd gebeten en vervolgens meegenomen, vermoedelijk door een wolf.

De provincie gaat er door de verklaring van de hondeneigenaar van uit dat de hond door een wolf is aangevallen. Ook zijn beelden van wildcamera's bekeken en deskundigen geraadpleegd. Deskundigen geven aan dat de wolf die in de buurt van Leusden leeft welpen heeft, dat de welpen in de buurt van de hond waren en dat de wolf de hond waarschijnlijk als een bedreiging voor de welpen zag, aldus de provincie maandag. Er zijn geen beelden van de aanval.

Wie besluit de natuur van de Utrechtse Heuvelrug in te gaan doet er volgens de provincie goed aan extra alert te zijn en te vertrekken als ze de wolf of de welpen zien en in geen geval op zoek te gaan naar de welpen. De wolf is een beschermde diersoort en mag alleen bij onnatuurlijk gedrag of in gevaarlijke situaties worden verstoord, gevangen of gedood. De aanval op de hond beschouwen deskundigen als natuurlijk gedrag, dus vangen en doden is niet toegestaan, aldus de provincie.

Partijen in Provinciale Staten willen wolf aanpakken zoals in Gelderland

BBB en VVD in Provinciale Staten maken zich zorgen en willen weten wat de provincie gaat doen om dit soort situaties te voorkomen. Ze vragen of wordt overwogen om het voorbeeld van Gelderland te volgen die een jonge niet-schuwe wolf wilde afschrikken met een paintballgeweer. De rechter bepaalde eind mei dat dit voorlopig niet mag.

Ze vragen zich af of de aanval een verrassing was voor Gedeputeerde Staten. "Ik heb met de terreinbeheerder gesproken en kennelijk geeft hij al lang signalen door aan de provincie. Bijvoorbeeld dat andere honden zijn gebeten, dat een wolf opdook in de buurt van een kinderwagen en achter een ruiter te paard. Wij hebben daar als Statenleden nooit iets over gehoord, dat maakt het heel lastig onze controlerende rol in te vullen", stelt Juliëtte van Gilse (VVD). Zij vreest dat mensen door de berichten "angstig worden om het gebied in te gaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo'n landgoed als Den Treek is voor iedereen."