Hommel in krokus | Zelf Geschoten

Het was een fantastische ontdekking die ecoloog Albert Corporaal van Alterra in 2011 deed. Hij onderzocht waarom de ene kievitsbloem wel bestoven wordt door hommels en de andere niet? Maar in het onderzoek viel hem iets op. Bestoven kievitsbloemen zijn fitter dan de rest. Ze worden minder snel ziek van de bodemschimmel Pythium. Uit een serie proeven bleek dat het de hommel is die op de een of andere manier voor bescherming zorgt. Al zijn bevindingen zullen verschijnen in een kloek werk dat bijna vijftig jaar onderzoek aan deze plantensoort bevat.