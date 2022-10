Hoge verwachtingen van sluiten veehouderijen zijn nauwelijks waar te maken

Het kabinet-Rutte IV reserveert 7,4 miljard euro om veehouderijen te sluiten en wil daarmee een bijdrage leveren aan het halen van de wettelijke stikstofdoelen in 2030. Het zou tot tientallen procenten minder vee leiden en betrekking hebben op duizenden boerenbedrijven. Maar uit een analyse van het PBL blijkt dat volledige besteding van dit budget in de periode tot 2030 nauwelijks voorstelbaar is. Hoewel het gericht beëindigen van veehouderijen een effectief instrument kan zijn om de natuurkwaliteit te verbeteren, zijn de risico's van ondoelmatige bestedingen of spanningen tussen de overheid en burger groot.