Hoge Veluwe sluit weg door park om stuifzandgebied te beschermen

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft de De Wetweg, die door het park loopt, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Volgens het park is dat nodig om de kwaliteit van het stuifzandgebied Het Otterlose Zand te herstellen. Door stikstofuitstoot en milieuvervuiling is dit beschermde gebied er matig tot slecht aan toe.

De 'De Wetweg' loopt van Jachthuis Sint Hubertus in het park naar Otterlo. Het was een van de laatste wegen in het natuurgebied waar auto's mochten rijden. Oudere bezoekers hebben nog geprobeerd om de afsluiting van de weg te voorkomen, omdat het park naar hun mening steeds minder toegankelijk wordt voor mensen die niet meer zo goed kunnen lopen of fietsen. Maar volgens de parkdirectie is de afsluiting een noodzakelijk onderdeel van een pakket aan maatregelen om het stuifzand te redden.