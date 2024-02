Hoge Veluwe gaat eeuwenoude bomenlanen in stappen verjongen

Op diverse plekken in het nationale park zijn lanen te zien. Sommige zijn nog in gebruik als weg door het park. In vaktermen is een laan een pad of een weg met op regelmatige afstand bomen aan weerszijden. Lanen op de Hoge Veluwe dateren grotendeels uit de negentiende eeuw en waren er al voordat het echtpaar Kröller-Müller in 1909 het landgoed Hooge Veluwe stichtte door de aankoop van een aantal landgoederen. Een aantal lanen heeft een monumentale status.