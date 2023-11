Hoge olieprijzen stuwen winst Shell

Olie- en gasconcern Shell heeft de winst in het afgelopen kwartaal met bijna een kwart zien stijgen vergeleken met het voorgaande kwartaal, geholpen door gestegen olieprijzen. Het concern behaalde een operationele winst in het derde kwartaal van 6,2 miljard dollar (zo'n 5,9 miljard euro), een groei van 23 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal.

Dat is is in lijn met de verwachtingen van marktkenners. "Shell heeft opnieuw sterke operationele en financiële prestaties neergezet", meldt topman Wael Sawan in een toelichting. De resultaten werden afgelopen kwartaal ook gestuwd door hogere raffinagemarges en een sterk handelsresultaat met vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar daalde de winst wel, met ongeveer een derde.