Hoge Berg, de tuinvogeltelling en alle overige onderwerpen

Wordt het de koolmees, of toch de huismus? Na zondag weten we welke vogel het meest is geteld tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Het is veruit het grootste burgeronderzoek van Nederland. En het is vrij simpel: gewoon een halfuur lang je tuinvogels turven vanuit je luie stoel. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling, van vrijdag tot en met zondag. In de uitzending gaan we live tellen en spreken we drie jonge vogelaars, Chantal, Manon en Jesse.