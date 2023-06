Hofmakerij van ijsvogels gaat mis | Winnaar Zelf Geschoten

Om het vertrouwen van de vrouw te winnen, biedt de man de vrouw een visje aan. Maar hij komt veel te dichtbij! De vrouw schrikt en de poging tot hofmakerij valt in het water. Het winnende filmpje van deze week is gemaakt door Tim Wijgerde.

Je ziet hem vaak eerst als blauwe flits langs het water: de ijsvogel. We krijgen regelmatig filmpjes binnen van deze opvallende verschijning. Enkele daarvan bundelden we in een compilatie. Ook in deze compilatie zijn beelden van Tim Wijgerde te zien! De overige beelden zijn gemaakt door: Gerrit Kosters, Pieter Kole, Corine Damiaans, Martijn Bergsma, Theo Wijnhoven en Hans Viveen.