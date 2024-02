Hoeveelheid plastic in verbrandingsovens stijgt nog steeds

Het verbranden van plastic leidt tot meer CO2-uitstoot. Beter zou zijn dat er meer plastic mechanisch of chemisch wordt verwerkt om opnieuw te kunnen gebruiken, schrijft Heijnen. Landen en bedrijven zijn al jaren bezig om het gebruik van plastics in bijvoorbeeld verpakkingen te verminderen en om weggegooid plastic te recyclen.

Ondanks maatregelen om meer plastic te recyclen en minder te verbranden, blijft het percentage afgedankt plastic stijgen dat als restmateriaal wordt verbrand. In 2022 ging het om een aandeel van 52 procent, een stijging van 13 procent, schrijft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen in een Kamerbrief. Het verbranden van zoveel plastic in afvalverbrandingsinstallaties is volgens haar "al langer zorgelijk".

Een van de oorzaken dat meer plastic wordt verbrand, is ernstige vervuiling van het plastic waardoor het niet recyclebaar is, schrijft de bewindsvrouw. Daarom zijn na een onderzoek nieuwe maatregelen bedacht om de verbranding van plastic te verminderen. Maar het is aan een nieuw kabinet om daar besluiten over te nemen.

Plastic Pact NL

In de brief deelt Heijnen ook mee dat het Plastic Pact NL (PP NL) begin dit jaar is gestopt. Het pact hield zich bezig met de verduurzaming van de kunststofketen. En hoewel dat nog hard nodig is, blijkt het PP NL niet meer de beste vorm om samen te innoveren, stelt Heijnen. Daarnaast nam het enthousiasme bij de deelnemers af.

Sinds de oprichting in 2019 zijn de doelen van het pact steeds meer in nieuwe regels terechtgekomen. Ook zijn er veel andere initiatieven voor circulair plastic opgestart, aldus Heijnen. Ze blijft zelf met supermarkten en producenten in overleg om te komen tot meer herbruikbare verpakkingen. In het PP NL deden 110 bedrijven en organisaties mee en ook de Rijksoverheid.