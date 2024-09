Hoekstra tevreden met EU 'sleuteldossier' Klimaat en Schone Groei

Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) is "zeer vereerd" dat hij in de nieuwe Europese Commissie de portefeuille Klimaat en Schone Groei krijgt. Hij vindt het verstandig deze bevoegdheden veel meer in een hand te brengen. "We moeten zorgen dat we klimaat veel meer verbinden met economie, met industrie, met fiscaliteit en met innovatie. Daarmee wordt het een van de sleuteldossiers voor de komende vijf jaar."

Hoekstra wilde graag door op de Klimaatportefeuille. Hij vindt het belangrijk dat "we een license to operate behouden. Dat we ook de industrie hier behouden en dat we industrie- en klimaatbeleid veel meer hand in hand brengen. Dat is naar mijn overtuiging echt de manier om hiermee verder te gaan. En dat dat gelukt is, dat is fantastisch nieuws."

Hoekstra wordt medeverantwoordelijk voor de Clean Industrial Act, de vergroening van de industrie. "Maar we moeten er ook voor zorgen dat de industrie in Europa kan floreren." Von der Leyen heeft eerder aangekondigd om in de eerste honderd dagen van de nieuwe Europese Commissie met een voorstel hiertoe te komen.

In zijn nieuwe termijn wil Hoekstra nog meer inzetten op klimaatdiplomatie dan hij naar eigen zeggen de afgelopen maanden heeft gedaan. "Mijn overtuiging is dat we daar de komende jaren nog veel meer werk van moeten maken. Omdat 93 procent van de uitstoot van broeikasgassen buiten Europa plaatsvindt."

Groene fiscaliteit

Fiscaliteit zit ook in de nieuwe portefeuille van Hoekstra. "De gedachte daarachter is dat door ook fiscaliteit te vergroenen je juist deze slag kan maken." Daarbij doelt hij op de vergroening van de industrie. Weliswaar is fiscaliteit grotendeels een nationale verantwoordelijkheid, "maar tegelijkertijd moeten we kijken hoe fiscaliteit ook in dienst kan komen te staan van economische groei en vergroening", zegt Hoekstra. Volgens hem zijn veel lidstaten de afgelopen tijd met die vraag gekomen.

Concrete voorbeelden wil hij nog niet geven, en ook geen antwoord geven op de vraag of gedacht kan worden aan belastingaftrek bij extra vergroening. "Het is natuurlijk enorm verleidelijk om daar nu over te gaan speculeren. De komende weken en maanden zullen we dat samen moeten vormgeven."

Greenpeace hoopt op ambitie van Hoekstra

Milieuorganisatie Greenpeace hoopt dat Wopke Hoekstra als Eurocommissaris voor Klimaat en Schone Groei een "ambitieus en rechtvaardig klimaatdoel" voor 2040 kan vastleggen. Greenpeace wenst hem veel wijsheid en zal zijn voortgang kritisch volgen.

De organisatie wijst op de urgentie van de klimaatcrisis, onderstreept door recente overstromingen en temperatuurrecords. Volgens Greenpeace kan Hoekstra, voormalig Shell-medewerker, een sleutelrol spelen in het beëindigen van het fossiele tijdperk en het terugdringen van fossiele subsidies.

Hoekstra steunt de Europese Commissie in het streven naar 90 procent minder broeikasgasuitstoot in 2040 ten opzichte van 1990, met een doel van 55 procent reductie in 2030 en volledige klimaatneutraliteit in 2050.