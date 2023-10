Hoekstra met opdracht van EU-landen naar klimaattop in Dubai

De nieuwbakken Eurocommissaris voor klimaat moet in Dubai afspreken dat de wereld af moet van fossiele brandstoffen, vinden klimaatminister Rob Jetten en enkele medestanders. Dat wordt nog een hele klus, want veel landen zijn nog niet zo ver. Ze denken nog wel even door te kunnen met steenkool, olie en gas als ze in ruil CO2 uit de lucht halen. Nederland wil verder ambitieuze werelddoelen voor duurzame energie en energiebesparing en afspraken over het afbouwen van voordelen voor fossiele brandstoffen.