Hoe jouw peuk de wereld vervuilt

Peukenzee is een Nederlandse organisatie die rokers duidelijk probeert te maken dat zij hun peuk niet op straat moeten gooien maar in de prullenbak of asbak. Dat is voor veel rokers namelijk nog niet normaal. Met Vroege Vogels gaat de organisatie peuken ruimen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook daar gooien, ondanks dat de campus rookvrij beweert te zijn, veel studenten hun peuk op de grond. “ Wat ik met mijn filter doe? Ik gooi m in de prullenbak en als die er niet is dan gooi ik m in een put. Want tussen de planten, dat vind ik niet kunnen”, aldus een student. “Je ziet dat het nog niet tot een ieder is doorgedrongen dat het in het putje gooien van je peuk het proces van afbraak versnelt” , aldus Maran Welson van de opruimorganisatie: “ We zijn nog steeds hard nodig om rokers op te voeden!”