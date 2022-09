Hoe ontstaat een bronnenlandschap?

Het Dal van de Mosbeek ligt op en aan de voet van de stuwwal van Ootmarsum. Deze stuwwal heeft als ondergrond keileem en klei die op sommige plekken omhoog gedrukt tijdens de ijstijden miljoenen jaar geleden. Ondergronds vormt deze klei als het ware een verticale schot. Dit is anders dan bij de stuwwallen bij de Sallandse Heuvelrug en Utrechtse heuvelrug waar de bodem voornamelijk is opgebouwd uit rivierzand.

Water dat vanaf de stuwwal de grond in gaat, loopt vanzelf tegen zo een ondoorlaatbaar kleischot aan en wordt omhooggedrukt, en vormt vervolgens een bron. Water vanaf die bron stroomt langs de stuwwal naar beneden over de ondoorlaatbare ondergrond van zeeklei en keileem, om af en toe weer de grond in te gaan waar een andere ondergrond is. Op deze wijze ontstaat er een landschap met natte en droge stukken.