Hoe krijgt het waterschap een polder gifvrij?

Je fruitbomen niet kunnen besproeien omdat het water rondom je bedrijf vervuild is met gifstoffen uit de bollenteelt. Het is de trieste realiteit voor fruitteler René van der Aarde uit de West-Friese polder de Drieban. Op welke manier kunnen de waterschappen zich inzetten voor een betere waterkwaliteit, en maakt het uit wat je 15 maart stemt? In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen behandelen we belangrijke waterthema’s. Deze aflevering spreekt verslaggever Gert Elbertsen met de lijstrekkers van de VVD en Water Natuurlijk voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over waterkwaliteit.