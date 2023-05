Hoe krijg je een otter in beeld?

Tot een aantal jaren geleden was de otter verdwenen in Nederland. Maar het schuchtere waterdier is terug, na een succesvolle herintroductie. Het is een dier dat zich maar zelden laat zien, toch is het Hilco Jansma gelukt om er een film over te maken. Met fantastische beelden waarin je de otter ziet spelen, jagen en ook hoe een moederotter haar jong zwemles geeft.

Als het goed gaat met de otter, dan gaat het goed met de waterkwaliteit. En dat is niet altijd zo geweest. Door vervuiling, jacht, verlies van leefgebieden en verkeer was de otter uitgestorven in Nederland. Ruim twintig jaar geleden werd het dier geherintroduceerd en is dit roofdier op steeds meer plekken in Nederland te vinden. Sinds kort ook weer in de Biesbosch.

Menno Bentveld (links) en natuurfilmer Hilco Jansma (rechts) in hun camouflagepakken © Vroege Vogels TV

Geduld tijdens het filmen

Het filmen van natuur vergt veel geduld, en dat geldt voor het filmen van de otter wellicht nog meer. Dag in dag uit was Hilco aan het filmen. "Het heeft geen zin om in een tentje te wachten tot de otter voor je lens komt. Je moet juist rondlopen," zegt Hilco. "In camouflagepak, heel stil en voorzichtig. Door spraints, otterpoep, te vinden, en ook naar andere sporen te kijken, weet je waar je kans hebt om het dier te filmen."

Otters hebben een groot territorium en die territoria veranderen ook wel eens. Voor de film werkte hij veel samen met Marten Boonstra, otterspecialist. Samen stonden ze dan op verschillende plekken langs de oever en zodra iemand iets zag, zoals een rimpeling in het water, werd de ander gewaarschuwd.

Lepelaar heeft hoofdrol in nieuw project

Op dit moment is Hilco Jansma bezig met een nieuwe film met de lepelaar in de hoofdrol. Ook weer een meerjarig project, waarvoor hij onder andere naar Afrika is gegaan om hem te volgen naar zijn overwinteringsplek.

