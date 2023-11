Hoe geven politieke partijen de natuur een stem in de verkiezingen?

In het gros van de verkiezingsprogramma's van politieke partijen komt de natuur aan bod. Maar waar kun je woensdag 22 november allemaal tussen kiezen, en zien we door de bomen het groene bos nog wel?

Stem je op een partij om water, bodem en lucht te beschermen, of juist op een partij die de biodiversiteit door educatie wil vergroten en beheer door middel van de jacht wil versterken? Je kunt natuurlijk ook stemmen op een partij die dierenmishandelaars, malafide broodfokkers en stropers keihard wil aanpakken, of toch kiezen voor een partij die meer bomen wil planten.

Jade Kandelaar is student bos- en natuurbeheer aan de WUR en werkte mee aan een website om kiezers te informeren over het groene gehalte van de dertien grootste partijen.

Uit deze partijprogramma’s werden zoveel mogelijk concrete actiepunten verzameld die te maken hebben met natuur, milieu en klimaat. Dat gaat dus over onderwerpen als energie, mobiliteit, voeding, landbouw, natuur, wonen en leefomgeving.

Vervolgens werden de namen van de partijen verwijderd en werden de naamloze samenvattingen door dertien deskundigen beoordeeld. Zij gaven de partijen punten op basis van de vraag: ‘hoe goed of slecht zijn al deze actiepunten gezamenlijk naar uw inschatting voor natuur/milieu/klimaat?’.

Natuurscore

Hier kwam een natuurscore uit die van A (heel goed) tot F (heel slecht) loopt. Bekijk hier de website van 'Stem voor de natuur.'

Jade: “Ik hoop dat mensen ook kijken naar hoe groen de partijen zijn. Voor welke natuur je ook kiest, die vlakbij je in het park of ver weg op Schiermonnikoog, weet waar je op stemt en hoe belangrijk het is dat je ook stemt voor de natuur.”

Waar is de aandacht voor natte natuur?

Er zijn ook tal van natuuronderwerpen die de verkiezingsprogramma’s niet gehaald hebben. Kjeld Werther, student biologie in Utrecht, houdt zich bezig met het beschermen van oceanen. Zo is hij jongerenvertegenwoordiger van World Ocean Day en ambassadeur bij Eurocean.

Kortom: het beschermen van water speelt een grote rol in zijn leven. En natte natuur is nou juist iets wat volgens Kjeld weinig aandacht krijgt in de verkiezingsprogramma’s: “Ik lees bijvoorbeeld over het ontsnipperen van natuurgebieden, maar zijn dat alleen natuurgebieden land, of ook in de rivieren? En als de Noordzee wordt besproken, gaat het meestal om het bouwen van windparken en waterstofproductie in dit gebied. Ja, dat is geen natuurbescherming vind ik!”

Klimaatrechtvaardigheid

Kjeld Werther mist in de verkiezingsprogramma’s ook de focus op onze eigen verantwoordelijkheid in de biodiversiteits- en klimaatcrisis. Zelf is hij bezig met World's Youth for Climate Justice om van het internationaal gerechtshof een advisory opinion te krijgen over wat landen volgens internationale verdragen zouden moeten doen tegen de klimaatverandering.

Hij wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk landen gebruik maken van het inleveren van een written submission. Een written submission is een document dat een VN-lidstaat mag inleveren waarin het aangeeft wat zij zelf denken dat het advies van het internationaal gerechtshof zou moeten zijn. WYCJ wil er vooral voor zorgen dat jongeren en het Youth Climate Justice Handbook betrokken worden in deze submissions.