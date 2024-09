Hoe gaat het vijf jaar na de aanleg met de Marker Wadden? | Vroege Vogels TV

Menno Bentveld: “De hoopvolle boodschap van deze aflevering is dat het aanleggen van nieuwe natuur werkt als een tierelier. Wat hier in een paar jaar is ontstaan overtreft de stoutste verwachtingen!”

In een tijd waarin aandacht voor natuur belangrijker is dan ooit, gaat Menno Bentveld dit najaar met het team van ‘Vroege Vogels’ wekelijks op expeditie naar de mooiste en meest indrukwekkende natuurgebieden van ons land. Naast de Marker Wadden is ‘Vroege Vogels’ dit seizoen te vinden bij de rivierduinen van de Oude IJssel, bij het Aamsveen waar talloze heideblauwtjes vliegen en in het Zeeuwse Yerseke Moer waar Menno een glimp opvangt van steltkluten en hun jongen.