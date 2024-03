Hoe gaan de velduilen het dit jaar doen na piek 2023?

Door regelmatige muizenuitbraken lijken velduilen het beter te doen in Nederland. Ook in 2023 bereikten de velduilen een piekjaar in het aantal broedparen. Dit was verassend, omdat door de natte winter met vorstperiodes het aantal veldmuizen afnam. Toch bleven er genoeg veldmuizen over om de velduilen te voeden. Maar of dit zo blijft voor 2024 is nog maar de vraag.