Hoe drugs de natuur om zeep hielp

Het zand is aangepakt. Nu moet er nog zesduizend kubieke meter vervuild grondwater gezuiverd worden. Het vervuilde grondwater wordt op vijf plekken in de drugsput tot acht meter diepte opgepompt en via een buizenstelsel naar een klein fabriekje gevoerd buiten de put. Daar wordt het water gefilterd en vervolgens teruggepompt naar de randen van het vervuilde gebied.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Aanpak Landelijk Gebied) van provincie Noord-Brabant roept burgers op om te melden als ze wat aparts zien in een natuurgebied: "Dit zijn vreselijke rampen voor de natuur. en hoe eerder we er bij zijn hoe beter. Want hoe eerder we het drugsafval vinden hoe minder groot de schade is. Dus ziet u een opvallende situatie? Of ruikt u een sterke geur? Maak dan een melding bij de politie, kan ook via: meld misdaad anoniem.